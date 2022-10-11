Кирилл Кекер о победе над «Атырау»: «В очередной раз мы проявили характер»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал победу над «Атырау» (2:1) в 22-м туре КПЛ.

– Мы вступили в заключительную часть чемпионата и все матчи проходят в упорной борьбе. Что касается непосредственно матча, то его можно разделить на две части: до удаления и после. Радует, что в обеих частях игры мы были сильнее соперника и заслуженно выиграли.

В очередной раз мы проявили характер, за что огромное спасибо игрокам, они большие молодцы!

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