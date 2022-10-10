Али Алиев: «Турнирная таблица закрутилась так, что даже и не припомню»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал матч в 22-м туре КПЛ против «Тараза» (0:0).

«По эмоциональному фону и мотивационной составляющей, действиями своей команды я доволен. Очень приятное впечатление осталось от игры «Тараза» в том, что в основном хозяева играли своими местными воспитанниками. К сожалению, нам не удалось реализовать те моменты, которые были созданы как в первом, так и во втором тайме. А вот дерзкие выпады со стороны игроков хозяев поля несли определенный угрожающий характер. Особенно в концовке матча, которая была очень захватывающей. Думаю, болельщикам понравилось.

На самом деле, турнирная таблица закрутилась так, что даже и не припомню. Наверное, это было в сезоне 2018 года, когда три или четыре команды бились и наверху и внизу. Поэтому, скажу, что чемпионат интересный и набирает обороты. Можно сказать, как в баскетболе, последняя четверть – она самая важная. Мы увидели битву, мы увидели игру, увидели страсть на поле. Мне кажется, что обе команды отработали очень качественно этот матч», – сказал Алиев.

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