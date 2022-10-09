Легенда «Астаны» Винченцо Нибали провел последнюю гонку в карьере

Теги Astana-Premier Tech Винченцо Нибали Джиро ди Ломбардия UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Тадей Погачар Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В субботу состоялась ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая по дорогам Италии «Джиро ди Ломбардия».

Гонка стала последней в карьере гонщика «Астаны» Винченцо Нибали. Итальянец завершил его 24-м. 

Победу в гонке одержал словенец Тадей Погачар из команды «UAE Team Emirates». Второй и третий результаты у испанских гонщиков Энрика Маса из «Movistar» и Микеля Ланды из «Bahrain-Victorious».

После гонки прошла церемония прощания команды с итальянским гонщиком.

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