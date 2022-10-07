Аким Астаны Кульгинов: «Стадион имени Мунайтпасова буден снесен. На его месте построим новую арену»

Аким Астаны Алтай Кульгинов заверил, что на месте стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова не построят объекты с другим назначением.

«Вместо стадиона будет новый стадион, никаких других объектов», – сказал аким столицы.

По его словам, к весне акимат получит проект объекта.

«Новый проект подготовят по европейским стандартам, это не будет большой стадион, как «Астана арена». Будет компактный стадион, на том же месте и уровне, чтобы могли проводить матчи по международным стандартам, но количество зрителей будет до пяти тысяч», – сказал Алтай Кульгинов.

В 2020 году после техобследования стадиона эксперты пришли к выводу, что трибуны находятся в аварийном состоянии. Кроме того, при осмотре выявили совокупный износ строительных конструкций, из-за которого возникла угроза их обрушения. Затем в 2021 году на объекте провели дополнительное обследование. По его результатам техническое состояние каменных конструкций стен оценили как аварийное.

Отмечалось, что на производство демонтажа из государственного бюджета финансирование не выделялось, поэтому работы на стадионе не ведутся.

Ранее главу столичного управления ДЧС арестовали по подозрению в коррупции. В Антикоре сообщили, что чиновника подозревают в том, что он признал стадион аварийным за взятку.

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