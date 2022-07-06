Стадион им. Мунайтпасова в Нур-Султане был признан аварийным за взятку в 5 миллионов тенге

Центральный стадион имени Мунайтпасова в Нур-Султане был признан аварийным после получения взятки в размере 5 миллионов тенге.

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Об этом сообщила Антикоррупционная служба.

Ведется расследование, детали не разглашаются в интересах следствия.

Решение о сносе стадиона имени Хаджимукана Мунайтпасова было принято в прошлом году, на его территории собирались построить новую арену.

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