Стадион им. Мунайтпасова в Нур-Султане был признан аварийным за взятку в 5 миллионов тенге

Центральный стадион имени Мунайтпасова в Нур-Султане был признан аварийным после получения взятки в размере 5 миллионов тенге.
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Об этом сообщила Антикоррупционная служба.
Ведется расследование, детали не разглашаются в интересах следствия.
Решение о сносе стадиона имени Хаджимукана Мунайтпасова было принято в прошлом году, на его территории собирались построить новую арену.
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