Olimpbet своих не бросает: интервью с казахстанским бойцом Top Dog после поражения в титульном поединке

В конце сентября в Сочи на Red Arena состоялся титульный бой лиги Top Dog между претендентом Адилжаном «Адосом» Сандибековым из Казахстана и российским бойцом Денисом Погодиным. Погодин победил решением судей.

Несмотря на поражение в равном и зрелищном поединке, букмекерская компания Olimpbet поддержала «Адоса» чеком на 2,5 миллиона тенге.

22-летний боец из Костаная поделился впечатлениями: каков был план на бой, что его смутило в решении судей, а также какие ошибки и недочеты были допущены с его стороны.

- Что случилось, почему ты проиграл?

– Мы подготовили план, хоть, в некоторые моменты я и отклонялся от него. Считаю, что сделал достаточно для победы, однако у судей – другое мнение. Но соперник особо не впечатлил, мы хорошо изучили его сильные и слабые стороны.

- Твой менеджер сказал, что в бою судьи не засчитали твой нокдаун. Что произошло?

– Было хорошее попадание в пятом раунде, но соперник сразу сблизился и пошел в клинч. Потом я оттолкнул его, он упал, но рефери не стал отсчитывать, посчитал это обычным толчком.

- Судейские записки до сих пор не обнародованы?

– Да. При этом даже не сказали какое решение: раздельное или единогласное. Обычно это сразу сообщают. В целом, по судейству есть вопросы. Особенно к тому, как считаются баллы. С недавних времен в Top Dog пришли судьи из федерации бокса России. Считают ли они по правилам кулачных боев, или по правилам бокса? У нас в кулачке разрешены удары в клинче, в захвате, удары плечом, считают ли все это? Думаю, в скором времени получим ответ.

- У тебя есть вопросы к судьям, это понятно. Но есть ли вопросы к себе?

– К себе, безусловно! Мы уже просмотрели запись поединка, проанализировали. Не дожал я, не доработал. В последних раундах чувствовал, что соперник выдыхался, и должен был дожимать, но не сделал этого.

- Удивил ли тебя чем-то соперник?

– Ничем. В первых двух раундах он был потерян, потому что я встал в стойку левши. Раньше я никогда в боях не вставал в эту стойку, это ввело его в ступор.

- То есть у тебя хорошо развита и левая, и правая стойки?

– Сейчас да, но над левой надо еще много работать. Идея встать в левую стойку была у меня давно, но не было времени тщательно над ней поработать. Но когда в соперниках классический боксер, как Денис Погодин – это очень эффективная стойка, она принесла пользу в бою. Мы прорабатывали этот момент при подготовке. Считаю, что боец должен быть универсальным.

Денис действовал как классический боксер, ничего лишнего не делал, работал левой и только ей. Может судьям этот стиль более понятен? Однако этого было недостаточно, после боя я остался без ссадин, царапин, синяков. А если вы посмотрите на лицо Дениса ­– увидите куда больше следов от ударов.

- Сколько времени у тебя займет повторный путь до претендентcкого боя?

– Сейчас пока многое непонятно, будет ли Денис снова защищать перстень, или уйдет на покой. По претендентским боям тоже нет определенности. Будем наблюдать, время покажет. В планах снова добраться до боя за титул. Также хочу попробовать себя в профессиональном боксе, в MMA.

Спасибо Olimpbet за поддержку, это неожиданно и приятно. Теперь у меня будет возможность полноценно тренироваться и полностью посвятить себя любимому делу.

- Когда Top Dog назначит тебе новый бой?

– В Лиге смотрят на состояние здоровья, если готов, то подбирают соперника. Возможно, до декабря я проведу еще один бой.

Поединки «Адоса» и других бойцов популярной кулачной лиги Top Dog проходят при поддержке генерального партнера Olimpbet.

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