Скабелка о поражении «Торпедо»: «Индивидуальные ошибки не дают нам двигаться вперед»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:1) в рамках КХЛ.

– Играли с быстрой и агрессивной командой. Долгое время справлялись-справлялись, но индивидуальные ошибки не дают нам возможности двигаться вперед. В концовке, в третьем периоде, удалось взять под контроль игру, сравняли. Имели хорошую возможность для того, чтобы выйти вперед, но вместо того, чтобы забивать, пропустили контратаку. Чем сильна команда «Торпедо» – она ждет таких шансов. Вот мы на этом попались. Готовимся к следующей игре.

– При счете 1:1 какое указание дали команде? Успокоиться и удержать счет или идти дальше и забивать еще?

– Вы же, наверное, видели, мы создали два или три хороших момента. Причем это реально голевые моменты, которых у нас, наверное, не было на протяжении всего матча. Мы могли и одну, и две забивать. Нет, не было.

– Для кого при счете 1:1 был более выгоден открытый хоккей?

– Для того, кто выиграл. Мы же не забили. Создали в этот промежуток моментов побольше, но пропустили контратаку. Даже не контратаку. Небрежно сыграли в обороне после того, как Никита Михайлис имел возможность вывести команду вперед. И не помогли Никите Бояркину, который сегодня сражался весь матч и заслужил немножко другой результат.

– К пропущенным голам привели системные или индивидуальные ошибки?

– Были системные, но их немного было. В основном это индивидуальные.

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