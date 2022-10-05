«Акжайык» и «Туран» сыграли 1:1 в перенесенном матче 2-го тура КПЛ
«Акжайык» сыграл вничью с «Тураном» (1:1) в перенесенном матче 2-го тура КПЛ.
Голы: Залеский (22’, автогол) – Фазли (29’)
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 5 октября, 13.00, «Стадион имени Петра Атояна»
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