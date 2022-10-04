Экс-игрок «Тобола» и «Аксу» Сартаков завершил карьеру

Экс-защитник «Аксу» и сборной Казахстана Григорий Сартаков завершил карьеру игрока. Об этом сообщил в своем инстаграме.

«Я закончил профессиональную карьеру футболиста еще в мае, а значит – время думать о будущем! «Аксу» и наше руководство не оставили меня в стороне от футбола, сейчас я нахожусь в штабе, за что очень благодарен своим тренерам, а теперь уже коллегам и руководителям клуба! Да, было тяжело, но поддержка семьи и всех, кто оказался и есть рядом, очень мне помогает пережить этот нелегкий период! О своих планах я обязательно расскажу позже!», – написал Сартаков.

Ранее Сартаков выступал за «Иртыш», «Тобол» и «Окжетпес». Последним клубом Григория был павлодарский «Аксу». В 2017 году футболист получил вызов в сборную Казахстана.

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