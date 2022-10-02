Полузащитник «Аксу» Зличич: «Мы играли на худшем поле в лиге. Очень трудно контролировать мяч в таких условиях»

Полузащитник «Аксу» Лазар Зличич прокомментировал матч 21-го тура Премьер-лиги против «Каспия» (0:1).

– Как мне кажется, игра была открытая. К сожалению, они смогли забить гол после нашей ошибки. Нам просто не повезло в некоторых моментах, а также не хватало в игре нашего капитана Гафуржана. Могу сказать, что мы выложились на сто процентов в нелегких условиях.

Честно говоря, мы играли на худшем поле в лиге. Очень трудно контролировать мяч в таких условиях. После трех побед к ряду мы потерпели поражение, но важно продолжать упорно работать до конца. Нам следует проанализировать игру и извлечь уроки из наших ошибок. Мы приложим все усилия, чтобы добиться положительных результатов в последующих играх.

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