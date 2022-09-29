UBET – титульный спонсор Первой лиги Казахстана

28 сентября в Астане в Доме футбола состоялось заседание Общего собрания Лиги.

В ходе мероприятия рассмотрен ряд важных организационных вопросов, в том числе внедрение Совета Лиги, который будет согласовывать все основные направления деятельности организации. В состав Совета включены Президент ПФЛК, 8 представителей клубов-членов Лиги, участвующих в Чемпионате, 2 представителя от участников Первенства Первой Лиги.

Утверждено изменение наименования должности Исполнительного директора в должность Генерального секретаря ПФЛК с передачей всех функций оперативного управления Лигой.

Руководитель проектного офиса «Юношеской футбольной Лиги Казахстана» Александр Орлов выступил с презентацией нового футбольного турнира «Юношеская Лига Freedom», который станет большим шагом в развитии потенциала молодежного футбола в Казахстане.

Данный проект является мощным толчком для качественного изменения принципов подготовки молодых футболистов. В первую очередь за счет создания полностью финансируемого спонсором регулярного молодежного чемпионата.

Один из важных вопросов, рассмотренных в рамках собрания – утверждение титульного спонсора Первенства Республики Казахстан по футболу среди клубов Первой Лиги сезона 2023 года. Клубы согласовали подписание контракта с казахстанской букмекерской компанией «UBET» и новое коммерческое официальное наименование турнира «UBET-Первая Лига».

Кроме того, в рамках повестки дня Общим собранием ПФЛК были приняты следующие решения:

– Решение об исключении из состава Лиги ФК «Экибастуз», в связи с ликвидацией.

– Утверждено внедрение системы электронного протокола для матчей Первенства UBET-Первой Лиги и Второй Лиги.

– Утвержден игровой мяч компании adidas Al Raha Pro Ball в качестве мяча соревнований, проводимых ПФЛК в 2023 году.