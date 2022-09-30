Аутсайдеры против фаворитов и битвы соседей по таблице: главные интриги 21-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу.

После двухнедельного перерыва, связанного с выступлением нашей сборной в Лиге наций, к болельщикам возвращается OLIMPBET-Чемпионат Казахстана – чтобы уже без пауз пройти оставшуюся часть дистанции длиною в шесть туров.

21-й тур стартует в субботу тремя матчами. Первый из них пройдет в Актау, где местный «Каспий» примет «Аксу». Сейчас команды соседствуют в таблице, с одинаковым количеством набранных очков занимая восьмое и девятое места. Оба клуба практически обезопасили себя от вылета в Первую лигу, по сути, решив главную задачу на сезон. Но для уверенности каждая из сторон пожелает закрепить свои позиции победой, которая лишней точно не будет. Коэффициенты на эту встречу следующие: победа хозяев – 2.01, гостей – 3.55, ничья – 3.45.

В другом субботнем матче также сойдутся соперники, располагающиеся рядом на турнирной лестнице – «Ордабасы» и «Атырау» сыграют в Шымкенте. Эти команды уже трижды встречались друг с другом в 2022-м году, «нефтяники» выиграли два матча против одной победы у «Орды». Однако в этот самый единственный раз «южане» разгромили атыраусцев в выездном кубковом матче со счетом 4:1, так что фаворита в их споре определить очень непросто. Самая широкая линия на этот матч 21-го тура – здесь!

В игре «Тараз» – «Мактаарал» стоит, пожалуй, ждать открытого футбола, потому что гостям уже нет смысла отсиживаться в обороне, у них ситуация такая, что либо пан, либо пропал. «Тараз» же – одна из самых играющих команд OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, да еще и принимает аутсайдера в родных стенах.

Центральным матчем 21-го тура можно назвать противостояние «Тобола» и «Шахтера», занимающих третье и четвертое места соответственно. Их встреча состоится в Костанае в воскресенье. Действующий чемпион еще не утратил амбиций и шансов на сохранение титула, а после важнейшей гостевой победы над «Астаной» у футболистов «Тобола», несомненно, появилось еще больше уверенности в своих силах. Что касается «горняков», то они уже давно сражаются на морально-волевых, в клубе из Караганды серьезные финансовые проблемы, поэтому перед футболистами и тренерами «Шахтера» остается только снять шляпу за то, что они не бросили играть.

«Кызыл-Жар» и «Кайрат» встретятся в Петропавловске. Северяне пока не обезопасили себя от расставания с дивизионом сильнейших, тогда как алмаатинцы еще тешат себя надеждами зацепиться если не за призовые места, то хотя бы за зону Лиги Европы. Фаворита в их противостоянии не видно, как принято говорить, это игра на три результата.

Обоих лидеров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана ждут, на первый взгляд, не самые сложные матчи против клубов из подвала таблицы. Правда, и «Актобе», и «Астане» предстоят игры на выезде. Но с командами, борющимися за выживание, как правило, биться намного сложнее, чем с теми, кто находится в турнирном «болоте». Да еще и с такими, которые ведут между собой заочную борьбу за сохранение прописки в элите.

Особенно непросто, думается, придется лидеру OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, которому предстоит встреча с «Акжайыком». «Актобе» не может выиграть в Уральске более семи лет – с апреля 2015-го года, за прошедшее время дважды там уступив и шесть раз сыграв вничью. Если «красно-белые» мечтают вернуть себе титул, им необходимо прерывать эту неприятную для себя серию.

Впрочем, и «Астане» в Туркестане, думается, будет ничуть не легче, чем «Актобе» в Уральске. Столичная команда еще никогда не побеждала «Туран» на его поле – два ничейных результата.

В общем, несмотря на отсутствие громких вывесок, 21-й тур OLIMPBET-Чемпионата Казахстана обещает быть богатым на интриги и события.