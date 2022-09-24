SD Family против ФК Watch в Winline Медиалиги

SD Family играет против ФК Watch в матче Winline Медиалиге. Начало матча в 16:00 по времени Астаны.

Winline Медиалига

2-й тур. Группа B

ЛФК SD Family – ФК «Watch» – 16:00

Стартовый состав: Сейфов (в), Егор, дядя Макс, Гранат, Досик, Панда, Амир, Кунья, Сыдыкбек (к), Адик, Абикен.

Запасные: Аха (в), Тамер, Дима, Сайла, Левша, Ансаган, Акс, Барби, Медетжан, Аскар, Батыр.

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