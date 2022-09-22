Беларусь больше бьет, у Казахстана больше фолов в первом тайме матча Лиги наций

Закончился первый тайм матча 5-го группового этапа Лиги наций между сборными Казахстана и Беларуси.

Белорусы были лучше по владению мячом (56% против 44%), по ударам (5-4, в створ 2-1) и по угловым (4-1).

Казахстанцы больше фолили (14-6) и были впереди по желтым карточкам (2-1).

Счет в матче ничейный: 1-1. Отличились защитник казахстанцев Михаил Габышев и белорусский нападающий Павел Савицкий.

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