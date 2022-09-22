Казахстан – Беларусь: известны стартовые составы

Опубликованы стартовые составы сборных Казахстана и Беларуси на матч 5-го тура Лиги наций в Астане.

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Зайнутдинов, Аймбетов;

Беларусь: Хаткевич, Печенин, Юденков, Швецов, Поляков, Эбонг, Яблонский, Климович, Шевченко, Савицкий, Богомольский;

Старт в 20:00 по столичному времени, посмотреть матч можно по телеканалу Qazsport.

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