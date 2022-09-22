Белорусский тренер «Атырау» Жуковский: «Если Беларусь поможет Казахстану, обыграв словаков, проставлюсь в ресторане»

Белорусский главный тренер «Атырау» Виталий Жуковский ответил на вопросы Meta-ratings.kz перед матчем Казахстан – Беларусь в Лиге наций.

– Думаю, сборная Казахстана будет чуть более мотивированной. Потому что игра будет проходить дома, на «Астана Арене», при заполненных трибунах. Во-вторых, у вас хорошие шансы выйти из группы. Однако у белорусов нет такого давления, как у вас. Поэтому нашей команде будет заметно легче играть в психологическом плане.

– Кого-то из состава сборной Казахстана могли бы выделить?

– Есть игроки, которые выступают в «Астане». Хорошие защитники в «Тоболе». Они очень сильны духом. Есть хорошие ребята, которые хороши в работе с мячом.

– Сборная Казахстана с Зайнутдиновым и без – это две разные команды?

– Вы знаете, он очень часто меняет позиции в ЦСКА – то в средней линии, то в обороне. Для тренера клуба – это находка. Для наставника сборной – это уже немного другое. То есть, в ЦСКА у него совсем другие функции. Где его будут использовать в сборной – это лучше у вашего тренера спросить. Если, допустим, рядом с Зайнутдиновым поставить двоих качественных футболистов и у него будут другие функции, то он может раствориться. Поэтому нужно подобрать игроков непосредственно под него, чтобы было полное взимопонимание. В таком случае Бахтиер способен проявить свои лидерские качества.

– Прогноз на матч сможете сделать?

– Конечно же, я буду болеть за своих, потому что я – белорус. С другой стороны: я буду переживать и за сборную Казахстана, чтобы вы заняли первое место. Для вас это очень важная игра, чтобы показать, что ваш футбол находится на правильном пути, чтобы в стране поверили в свой футбол. Это важно и для руководства страны. Прогноз? Буду корректен, поэтому воздержусь от прогнозов. Для меня первое место сборной Казахстана – тоже важно, потому что я приехал сюда и мне было бы приятно, если бы ваша команда вышла из группы. Ведь это страна, в которой я работаю. Но, поймите, я прежде всего болею за свою страну, потому что это – моя родина.

– В таком случае желаем вам победы над словаками в последнем туре. Тем самым ваши игроки помогут Казахстану.

– Это было бы супер. Это как карта ляжет. Если так случится, то проставлюсь в ресторане своим знакомым из сборной Беларуси (смеется).

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