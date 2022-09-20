Сулейменов – рекордсмен сборной Казахстана по числу сыгранных игр. Прощальный матч стал сотым

Товарищеский матч сборной Казахстана по футзалу против Азербайджана (5:3) стал прощальным для 41-летнего Динмухамбета Сулейменова.

Он также стал 100-м по счету.

Сулейменов дебютировал за сборную 8 июля 2001 года в Тегеране, в товарищеском матче против сборной Ирана (0:1).

Рекордсмены сборной Казахстана по сыгранным матчам:

1. Динмухамбет Сулейменов – 100 матчей (2001-2022);

2. Чингиз Есенаманов – 89 (2009 – …);

3. Игита – 80 (2013- …);

4-5. Дуглас – 71 (2015- …);

4-5. Даурен Нургожин – 71 (2009- …);

6. Михаил Першин – 69 (2009-2018).

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