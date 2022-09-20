Сборная Казахстана по футзалу победила Азербайджан. Обзор матча

Сборная Казахстана по футзалу победила Азербайджан (5:3) в первой товарищеской встрече перед отбором на чемпионат мира.

Голы: Эдсон (13’, 33’, 39’), Дуглас (35’, с пенальти), Акбаликов (38’) – Човдаров (7’, 16’), Вилела (12’).

Сегодня состоится второй матч между командами.

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