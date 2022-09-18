Кубок Дэвиса. Группа D. Казахстан играет с Великобританией

Сегодня пройдет заключительный этап группового этапа Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.

Казахстан сыграет с Великобританией.

Начало матча в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Обладатели путевок в четвертьфинал в группе уже известны. Это Нидерланды и США.

Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа D

Команда USA GBR KAZ NED Баланс Матчи Сеты США x W W L 2-1 5-4 11-12 Великобритания L x L 0-2 2-4 7-9 Казахстан L x L 0-2 1-4 7-9 Нидерланды W W W x 3-0 6-3 15-8

Казахстан – Великобритания – 19:00

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