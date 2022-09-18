Кубок Дэвиса. Группа D. Казахстан играет с Великобританией

Сегодня пройдет заключительный этап группового этапа Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.
Казахстан сыграет с Великобританией.
Начало матча в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
Обладатели путевок в четвертьфинал в группе уже известны. Это Нидерланды и США.
Глазго, Шотландия
13 – 18 сентября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа D
|Команда
|USA
|GBR
|KAZ
|NED
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|W
|W
|L
|2-1
|5-4
|11-12
|Великобритания
|L
|x
|L
|0-2
|2-4
|7-9
|Казахстан
|L
|x
|L
|0-2
|1-4
|7-9
|Нидерланды
|W
|W
|W
|x
|3-0
|6-3
|15-8
Казахстан – Великобритания – 19:00
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