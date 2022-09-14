Скабелка объяснил, почему Михайлис лишился капитанской повязки в «Барысе»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ответил на вопросы после победы над «Трактором» в КХЛ (3:1).

– Тяжелый был матч, в первую очередь психологически. Понятно, что никто не доволен выездной серией. Конечно, присутствовало определенное волнение. Спасибо большое болельщикам. Хорошая домашняя атмосфера была. Ребята молодцы. Достаточно терпеливо мы сыграли, забили первыми, довели до победы этот матч. Да, были ошибки, но все друг за друга ложились и пластались. Естественно, из-за этого и получилась такая победа. Трудовая, тяжелая, но первая. Поздравляю всех с этой победой.

– Неудачный старт сезона был. Можем надеяться, что черная полоса завершилась?

– На самом деле не было черной полосы. Да, не взяли те очки, которые хотели, но ребята показывали неплохой хоккей. В этом и весь парадокс, когда играешь хорошо, но при этом проигрываешь. Сегодня, может быть, не настолько ярко сыграли в атаке, но надежно в обороне. И этого хватило, чтобы победить.

– В качестве капитана команду на лед выводил Линден Вей, а не Никита Михайлис. С чем обусловлено это решение?

– Мы поговорили, состоялось командное собрание. Хотим, чтобы Никита Михайлис чувствовал себя более раскованно на площадке. Все-таки капитанская повязка дает немного груз ответственности. Никто не в обиде, все на пользу команде.

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