Кубок Дэвиса. Казахстан встретится с Нидерландами

Мужская сборная Казахстана по теннису сыграет с Нидерландами в первой игре Кубка Дэвиса.

Сначала на корт должны выйти Михаил Кукушкин (№221) и Таллон Грикспур (№48).

Затем – черед игры Александра Бублика (№44) и Ботика ван де Зандсхулпа (№35).

В парном матче ожидается участие пары Андрей Голубев/Александр Недовесов против Матве Мидделкопа и Весли Колхофа.

Первые два матча будут показаны на сайте телеканала Qazsport, а третья игра – в прямом телеэфире этого же канала.

Старт – в 21:00 по времени Нур-Султана.

В группе D, помимо Казахстана и Нидерландов, есть команды США и Великобритании.

Из квартета в плей-офф выйдут две лучшие сборные. Каждая игра будет состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного.

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