Александр Бублик о Кубке Дэвиса: «Мы попали в группу смерти? Наверное, громко сказано»

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик высказался о предстоящих матчах сборной на Кубке Дэвиса.

– Говорить о том, что мы попали в группу смерти, наверное, громко сказано. Да, в нашей группе опытные команды, но все 16 сборных, которые играют в финальной стадии, очень сильны. Думаю, с одной стороны хорошо, что мы попали в сильную группу – будем стараться играть более внимательно, ожидаем зрелищных матчей и будем настраиваться по-особому. Чем дальше ты проходишь в турнире, тем выше уровень тенниса, который нужно показывать. В теннисе есть фавориты и они чаще выигрывают, но Кубок Дэвиса – это особое соревнование, где рейтинг далеко не всегда играет главную роль. Мы всегда приезжаем в национальную команду с настроем победить. Будем защищать честь нашей страны и в ближайших поединках против Нидерландов, США и Великобритании выложимся на все 100%.

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции