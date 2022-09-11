Ассистент главного тренера «Аксу» Ульяницкий о победе над «Таразом»: «План был, но я его раскрывать не буду»

Ассистент главного тренера «Аксу» Виктор Ульяницкий прокомментировал итоги матча против «Тараза» (4:3) в 19-м туре чемпионата Казахстана.

– Премьер-лига выходит на свою финишную прямую, и сейчас завершающая фаза. Как мне кажется, по плотности очков – это самый сильный чемпионат в Казахстане.

Сегодня мы играли ради Тони. Вчера у него произошло горе – ушел из жизни его отец. Перед матчем в раздевалке мы договорились сыграть за него, команду и общими усилиями добились хорошего результата.

– У вас было хорошее начало матча. Был ли у вас определенный план на игру?

– План, конечно же, был, но я его рассказывать не буду. Повели 2:0, после чего немного потеряли концентрацию. Но хорошо, что все закончилось на позитивной ноте.

– Кого могли бы отметить из местных игроков «Тараза»?

– Жумабек понравился. Я давно за ним слежу. Так же знаю Таубая, Кенесбека, Айтбаева. «Тараз» – молодая, амбициозная команда, с хорошими футболистами. Здесь очень сильная футбольная школа и сейчас произошел хороший сплав за последние годы. Видно, что команда играющая и самобытная.

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