«Акжайык» представил экс-игрока «Лацио» Билали

Футбольный клуб «Акжайык» подписал контракт с албанско-македонским защитником Амиром Билали.
Амир Билали — воспитанник итальянского «Кремонезе». В Италии также выступал за юношескую команду «Лацио».
За свою карьеру он успел поиграть в словенском «Целе», албанских клубах «Бюлис», «Теута» и «Партизани», македонских «Работнички» и «Шкупи», а также в румынском «Академика Клинчени».
Последней командой защитника был «Мезекевешд». Он выступал за венгерский клуб с января по июль этого года.
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