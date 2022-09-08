Скабелка о 0:5 с «Витязем»: «Игра Бояркина? Никогда не комментирую игру вратарей»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поражении в матче с «Витязем» (0:5).

– Наверное, сегодня матч решила игра спецбригад. То, что мы в течение двух периодов имели 14 минут большинства и почти не создавали моментов. Большинство было неагрессивным, не было игрока на пятаке, который бы закрывал обзор Шикину. В третьем периоде игра кардинально поменялась из-за нашей дисциплины. Если ты не забиваешь столько в большинстве, жди, что пропустишь в первом же своем меньшинстве. Это не оправдание, скорее, пища для работы. Игра Бояркина? Не хочу оценивать, никогда не комментирую игру вратарей. Вся команда выглядела не очень хорошо сегодня.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Двадцатилетний форвард «Тараза» Жумабек зажигает: забил уже 12 мячей и сделал покер в ворота «Тобола», а болельщики прозвали парня «казахским Бензема»

Шукеев – один из футбольных акимов: возродил «Тобол» и играл болельщикам на саксофоне, сделал из «Астаны» бренд и открывал скандальную арену в Туркестане