Карпович об игре против бывшего клуба: «Нервозность присутствовала, но старался этого не показывать»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович высказался о победе над «Кызыл-Жаром» (1:0) в 18-м туре КПЛ.

– Получился достаточно сложный матч во всех отношениях. У нас наверное легких матчей не предвидится в ближайшее время, потому что велика цена ошибки. Конечно, мы смеемся, что в нашем стиле вырывать победу в конце, за что я хотел бы отметить ребят, которые проявили в очередной раз характер. Где-то не все получалось, тем не менее, важнейшие три очка добыты. Хотел бы отметить соперника, достаточно квалифицированная команда. Не зря эта команда в этом году прошла один раунд еврокубков.

С «Кызыл-Жаром» будет очень сложно любой команде. Готовясь, мы это понимали и анализировали матчи. Даже в игре с «Астаной» они имели преимущество, несмотря на то, что проиграли 1:0. Поэтому нужно отметить еще раз, что команда достаточно квалифицированная и тем дороже наша победа.

– Вы тренировали «Кызыл-Жар», потом пришли в «Актобе». Не трудно ли было в психологическом плане играть против своей команды?

– Честно говоря, нервозность присутствовала, но я старался ребятам это не показывать, потому что ребята чувствительны, достаточно много молодых пацанов, которые по сути только в начале профессионального пути. Поэтому да, лично мне матч дался очень сложно и игра это показала: насколько я хорошо знаю этих ребят, настолько хорошо и они знают меня.

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