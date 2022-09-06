Жена защитника «Барыса» Шалапова пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков: «Даже желали смерти»

Жена защитника «Барыса» Егора Шалапова пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков столичного клуба.

«За 6 лет я получила кучу сообщений в таком роде, очень часто переходят рамки дозволенного, даже желали смерти. Надеюсь, вы станете чуточку добрее и вам будет стыдно за такие сообщения. И в следующий раз подходите и говорите лично. Уже понаблюдала, как пишут такие комментарии, а в жизни подходят улыбаются и просят автограф. Эти сообщения были получены в августе. Надеюсь, вы представляете, сколько таких сообщений я удалила за все время. Очень жаль, что в Казахстане враждебно относятся к российским игрокам», – написала она в публикации, куда приложила оскорбления, поступающие ей в личные сообщения.

Шалапов – уроженец Челябинской области. С 2016 года он играет в «Барысе», в 2018-м получил возможность выступать за сборную Казахстана.

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