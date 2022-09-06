Скабелка после поражения от СКА: «Думаю, с каждым матчем мы будем становиться сильнее»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался после поражения от СКА (1:3) в Санкт-Петербурге.

– Неплохой первый период, где-то равная игра. Во втором периоде, конечно, СКА нас переиграл, добавил в движении, заставил удаляться. Но тем не менее мы достаточно хорошо играли в зоне обороны, практически не дали создать хороших моментов. Сегодня была проблема, что оборонялись-то мы неплохо, но переход из обороны в атаку не совсем сработал. Отсюда и такой результат. Хотя ребята проделали хорошую работу, но этого оказалось мало.

– Насколько команда сыграла не так, не реализовав большинство при удалении Степана Фальковского? Удалений было очень мало.

– Оно было всего одно. Мы не забили, но хорошо играли. Как правило, не всегда одного удаления хватает, чтобы забить гол. У нас была возможность реализовать это большинство, мы неплохо играли.

– Насколько команда готовой вошла в сезон?

– Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Команда неплохо готова. По качеству сыграли не совсем хороший матч в Минске, но тем не менее до последнего могли выиграть этот матч. Сегодня качество было лучше. Еще раз говорю, этого немножко не хватило, чтобы перевести игру в овертайм, спасти матч. Я думаю, с каждым матчем мы будем становиться сильнее.

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