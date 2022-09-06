Бабаян посетил матч «Кайрат» – «Тобол»

Экс-тренер «Тобола» Григорий Бабаян посетил матч костанайцев против «Кайрата» (3:2) в Алматы.

Он опубликовал фото с Центрального стадиона в соцсетях.

Уроженец Алматы Бабаян в бытность игроком провел один матч за «Кайрат» в 2002-м, а в 2020-2021 годах работал в «Тоболе».

Этим летом казахстанский специалист покинул тренерский штаб московского ЦСКА.

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