«Кайрат» проиграл «Тоболу», Сергеев сделал дубль

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«Кайрат» проиграл «Тоболу» (2:3) в 18-м туре КПЛ.

Голы: Артур Шушеначев (53’), Гулжигит Алыкулов (90’, с пенальти) – Игорь Сергеев (26’, 76’), Айбар Жаксылыков (42’).

Таблица здесь.

Кайрат – Тобол 2:3 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 сентября, 16.00, «Орталык Алматы»
Онлайн матча
КайратВасин, Устименко, Касабулат, Кургин, Садыбеков, Жоао Пауло, Астанов, Усенов, Буранчиев, Шушеначев, Абдулла.
ТоболТомашевич, Малый, Акмурзин, Аманович, Каиров, Мужиков, Тагыберген, Вукадинович, Йованчич, Сергеев, Жаксылыков.

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