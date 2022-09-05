«Кайрат» – «Тобол»: где смотреть

«Кайрат» примет «Тобол» в 18-м туре КПЛ.
Старт в 19:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матч можно по телеканалу Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 5 сентября, 16.00, «Орталык Алматы»
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Кайрат –
Васин, Устименко, Касабулат, Кургин, Садыбеков, Жоао Пауло, Астанов, Усенов, Буранчиев, Шушеначев, Абдулла.
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Тобол –
Томашевич, Малый, Акмурзин, Аманович, Каиров, Мужиков, Тагыберген, Вукадинович, Йованчич, Сергеев, Жаксылыков.
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