КХЛ. «Барыс» против минского «Динамо»

«Барыс» на выезде сыграет с минским «Динамо» на старте регулярного чемпионата КХЛ.

Начало в 19:30 по Нур-Султану.

Посмотреть можно по телеканалу Qazsport, трансляция здесь.

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