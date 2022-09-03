КХЛ. «Барыс» против минского «Динамо»

«Барыс» на выезде сыграет с минским «Динамо» на старте регулярного чемпионата КХЛ.
Начало в 19:30 по Нур-Султану.
Посмотреть можно по телеканалу Qazsport, трансляция здесь.
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Арена-Минск»
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