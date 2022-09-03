Полузащитник «Астаны» Юрий Перцух сыграл 100-й матч в КПЛ.

Юбилейным стал матч 17-го тура против «Тараза» (1:1).

Он дебютировал в Премьер-лиге 16 апреля 2017 года в составе «Акжайыка», также сыграв против «Тараза» (0:0).

Провел за уральский клуб 24 матча, забил 2 гола. Затем выступал за «Атырау» (10 матчей, 1 гол) и «Актобе» (18 матчей, забил 1 гол). В «Астане» сыграл 48 матчей, забил 4 гола.

Статистика 26-летнего хавбека здесь.

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