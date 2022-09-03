Григорий Лория оштрафован на 150 МРП за мат, Сыдыкбека дисквалифицировали на 5 матчей за попадание мячом в судью

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.
Были приняты следующие решения.
Премьер-лига, 17-й тур
«Мактаарал» – «Шахтер»
За лишение соперника явной возможности забить гол игрока команды «Мактаарал» Рыскула Б. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 27 августа 2022 года.
«Кызыл-Жар» – «Туран»
За нецензурные выражения в отношении официальных лиц матча на президента футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» Лорию Г.О. наложить штраф в размере 150 МРП.
«Тараз» – «Астана»
За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, выходе на поле после матча, на ФК «Тараз» наложить штраф в размере 100 МРП.
«Каспий» – «Кайрат»
За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, соперников и массовом выходе на поле болельщиков после окончания матча на ФК «Каспий» наложить штраф в размере 150 МРП.
Первая лига, 17-й тур
«Игилик» – «Шахтер-Булат»
За отсутствие электричества и как следствие необеспечение интернет-трансляции матча, на «Игілік» наложить штраф в размере 40 МРП.
«Жетысу» – «Тараз-Каратау»
За ненадлежащую интернет-трансляцию матча на ФК «Жетысу» наложить штраф в размере 40 МРП.
Первая лига, 14-й тур
«Астана М» – «Жетысу»
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении шести игроков, на футбольный клуб «Жетысу» наложить штраф в размере 50 МРП.
Вторая Лига, 16-й тур
«SD Family» – «Хан Тенгри»
За неспортивное поведение в отношении официального лица матча, выразившееся в нецензурных выражениях, попадании мячом в арбитра, игрока команды «SD Family» Сыдыкбека Д. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 29 августа 2022 года.
«Туран М» – «Академия Оңтүстік»
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков на ФК «Оңтүстік» наложить штраф в размере 30 МРП.
«Акжайык М» – «Арыс»
За задержку матча между командами «Акжайык М» – «Арыс» на футбольный клуб «Арыс» наложить штраф в размере 20 МРП.
«Мактаарал» – «Каспий»
За неправомерное участие игрока команды «Каспий» Бекешова М. в матче XVI тура Первенства Республики Казахстан среди команд Второй Лиги между командами «Мактаарал М» и Каспий М» аннулировать результаты матча и присудить команде «Каспий М» поражение в указанном матче со счетом 0:3. На ФК «Каспий» наложить штраф в размере 50 МРП.
За грубую игру с использованием чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч игрока команды «Каспий М» Бекешова М. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 29 августа 2022 года.
Кубок Казахстана
«Кайрат» – «Акжайык»
За неисправность электронного табло замен на ФК «Кайрат» наложить штраф в размере 20 МРП.
«Астана» – «Мактаарал»
За отсутствие в протоколе подписи врача команды на ФК «Мактаарал» наложить штраф в размере 20 МРП.
🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑
Если не Томпсон, то кто? С кем может подраться Шавкат Рахмонов в этом году
«В «Астане» играть сложнее, чем против нее». Заруцкий о сборной Казахстана, шансах «Астаны» на чемпионство и медиафутболе
Комментарии