Григорий Лория оштрафован на 150 МРП за мат, Сыдыкбека дисквалифицировали на 5 матчей за попадание мячом в судью

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

Были приняты следующие решения.

Премьер-лига, 17-й тур

«Мактаарал» – «Шахтер»

За лишение соперника явной возможности забить гол игрока команды «Мактаарал» Рыскула Б. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 27 августа 2022 года.

«Кызыл-Жар» – «Туран»

За нецензурные выражения в отношении официальных лиц матча на президента футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» Лорию Г.О. наложить штраф в размере 150 МРП.

«Тараз» – «Астана»

За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, выходе на поле после матча, на ФК «Тараз» наложить штраф в размере 100 МРП.

«Каспий» – «Кайрат»

За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, соперников и массовом выходе на поле болельщиков после окончания матча на ФК «Каспий» наложить штраф в размере 150 МРП.

Первая лига, 17-й тур

«Игилик» – «Шахтер-Булат»

За отсутствие электричества и как следствие необеспечение интернет-трансляции матча, на «Игілік» наложить штраф в размере 40 МРП.

«Жетысу» – «Тараз-Каратау»

За ненадлежащую интернет-трансляцию матча на ФК «Жетысу» наложить штраф в размере 40 МРП.

Первая лига, 14-й тур

«Астана М» – «Жетысу»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении шести игроков, на футбольный клуб «Жетысу» наложить штраф в размере 50 МРП.

Вторая Лига, 16-й тур

«SD Family» – «Хан Тенгри»

За неспортивное поведение в отношении официального лица матча, выразившееся в нецензурных выражениях, попадании мячом в арбитра, игрока команды «SD Family» Сыдыкбека Д. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 29 августа 2022 года.

«Туран М» – «Академия Оңтүстік»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков на ФК «Оңтүстік» наложить штраф в размере 30 МРП.

«Акжайык М» – «Арыс»

За задержку матча между командами «Акжайык М» – «Арыс» на футбольный клуб «Арыс» наложить штраф в размере 20 МРП.

«Мактаарал» – «Каспий»

За неправомерное участие игрока команды «Каспий» Бекешова М. в матче XVI тура Первенства Республики Казахстан среди команд Второй Лиги между командами «Мактаарал М» и Каспий М» аннулировать результаты матча и присудить команде «Каспий М» поражение в указанном матче со счетом 0:3. На ФК «Каспий» наложить штраф в размере 50 МРП.

За грубую игру с использованием чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч игрока команды «Каспий М» Бекешова М. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 29 августа 2022 года.

Кубок Казахстана

«Кайрат» – «Акжайык»

За неисправность электронного табло замен на ФК «Кайрат» наложить штраф в размере 20 МРП.

«Астана» – «Мактаарал»

За отсутствие в протоколе подписи врача команды на ФК «Мактаарал» наложить штраф в размере 20 МРП.

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