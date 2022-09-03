18-й тур КПЛ пройдет в честь легенды «Кайрата» Байшакова

18-й тур КПЛ пройдет в честь Сеильды Байшакова.

Сеильда Икрамович известен по выступлениям за алматинский «Кайрат» в 1971-1981 годах. Также провел два матча за сборную СССР.

После завершения карьеры футболиста он работал тренером, а также занимал руководящие должности в федерации футбола Казахстана.

Каждый тур чемпионата Казахстана по футболу начиная с 17-го носит имя одного из ветеранов прошлого. Предыдущий прошел в память об экс-полузащитнике «Кайрата» Фанасе Салимове, ушедшем из жизни в августе прошлого года.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Если не Томпсон, то кто? С кем может подраться Шавкат Рахмонов в этом году

«В «Астане» играть сложнее, чем против нее». Заруцкий о сборной Казахстана, шансах «Астаны» на чемпионство и медиафутболе