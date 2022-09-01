«Туран» подписал обладателя Кубка Армении Башилова

Российский полузащитник Михаил Башилов стал игроком «Турана».

Он заявлен за туркестанский клуб под 30-м номером.

Ранее 29-летний хавбек выступал за российские «Томь» и «Тюмень», а также за «Городею», «Белшину», «Энергетик-БГУ» из Беларуси.

Его последним клубом был «Нораванк», в составе которого Башилов выиграл Кубок Армении.

Статистика игрока здесь.

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