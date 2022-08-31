«Туран» уволил Кенжебаева и Когая. Тандем проработал меньше недели (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что «Туран» уволил Шайзидина Кенжебаева, де-факто возглавлявшего казахстанский клуб.

Вместе с ним команду покинул Сергей Когай, занимавший пост главного тренера из-за отсутствия у Кенжебаева тренерской лицензии PRO.

«Не знаю, в чем точно заключается причина, но по моей информации, руководству клуба очень не понравилось, как Кенжебаев разговаривал с игроками. Говорят, ругался он на них так, словно перед ним не взрослые мужчины, а дети. Столь старомодные методы управления коллективом менеджменту клуба пришелся не по душе. И уже вчера на тренировке обязанности главного тренера исполнял Александр Кучма», – пишет инсайдер.

Новость о приходе в «Туран» Кенжебаева появилась на прошлой неделе.

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