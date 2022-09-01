Александр Седнев о победе над «Кайсаром»: «Удача в лотерее оказалась на нашей стороне»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал победу над «Кайсаром» (1:1, 4:1 пен.) в четвертьфинале Кубка Казахстана.

– Классический кубковый матч, думаю, такой сценарий никто не мог предугадать. Может быть матч не такой качественный, но очень напряженный. Мы в большой степени владели преимуществом, создавали моменты, но одна пробоина перевела матч в овертайм. Но в лотерее удача оказалась на нашей стороне. Хочу поблагодарить своих игроков, знаю, как тяжело им, был психологической момент после последнего поражения. Но я рад, что они нашли сегодня в себе резерв в таком непростом матче.

Что касается «Кайсара», команда оставила самые благоприятные впечатления. Мы смотрели матчи с их участием, и не зря она вышла в такой непростой группе с первого места, то есть это не случайность, мы сегодня это на себе ощутили. Особенно при таком антураже футболисты имеют дополнительные силы и мотивацию. Со своей стороны, от чистого сердца хочу пожелать им удачи в чемпионате, интересная команда и хорошая тренерская работа.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Гол сезона в КПЛ? Жиан Мартинс из «Кызыл-Жара» забил «Турану» с центра поля

Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет Акмурзин, пропустивший 10 в трех кубковых матчах