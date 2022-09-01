Тренер «Акжайыка» Пикущак о победе над «Кайратом»: «Хотели пройти дальше»

Главный тренер «Акжайыка» Игорь Пикущак высказался о победе над «Кайратом» в четвертьфинале Кубка Казахстана.

– Победили 2:1 в очень упорной, тяжелой борьбе. «Кайрат» – качественная команда, и футболисты подобраны очень квалифицированные. Мы, конечно же, это все понимали, готовились. Хочется отметить наших ребят. Достаточно хорошо прогрессировали за тот период, который мы работаем вместе. На сегодняшний день они другие. Мы нацелены на результат, хотели пройти дальше в Кубке.

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