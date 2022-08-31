Эбонг близок к уходу из «Астаны» в конце сезона

Канал «Гол емес!» сообщил, что белорусский хавбек Макс Эбонг может покинуть «Астану» в конце сезона.

«Карьера Макса в «Астане» застопорилась, плюс ко всему представителям хавбека не нравится тот бардак, который творится в клубе. Они намерены трудоустроить Эбонга в России пока там есть на него спрос», – пишет источник.

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