Исполнительный директор «Астаны» покинул клуб

«Астана» объявила об уходе исполнительного директора Санжара Сейтказинова.

Клуб поблагодарил его за вклад в достижения команды и пожелал дальнейших успехов в карьере.

Сейтказинов был исполнительным директором столичного клуба с октября 2021 года.

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