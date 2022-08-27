Дочь экс-форварда сборной Казахстана Алибека Булешева стала обладательницей Кубка Казахстана по теннису

В Шымкенте состоялся Кубок Казахстана по теннису среди юниоров до 12 лет. Победу в финале одержала команда «Алматы-1», в составе которой выступает Линара Булешева – первая ракетка Казахстана среди юниоров.

Дочь экс-футболиста сборной Казахстана выиграла одиночный матч, парную встречу и в решающем миксте принесла победу своей команде.

Напомним, Алибек Булешев – экс-игрок «Ордабасы», Кайрата» и «Актобе». Футболист провел девять матчей за сборную Казахстана, и в 2018 году завершил карьеру.

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