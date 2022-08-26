С чем связана популярность NOMAD FIGHTING CHAMPIONSHIP?

NOMAD FC – это первая в Казахстане профессиональная youtube-лига, в которой бои проходят по правилам бокса в три раунда по две минуты.

За плечами организации уже огромное количество проведенных поединков, каждый из которых доступен на youtube-канале NOMAD FIGHTING CHAMPIONSHIP. Впрочем, организаторы не скрывают, что все бои показываются в записи после тщательного видеомонтажа, – это делается с целью придать зрелищу максимальную динамику. Таким образом, совокупное количество просмотров на youtube-канале NOMAD FC c начала 2022 года достигло без малого трех миллионов.

19 августа Лига провела закрытый турнир в Алматы, генеральным спонсором которого выступила БК Olimpbet. В состязаниях приняли участие бойцы мирового уровня, например, Арман Ашимов. На пресс-конференции он рассказал о своих дальнейших планах и несостоявшемся поединке под эгидой UFC. Не менее ожидаемый бой – с участием известного актера Еркебулана Токтара – также находится в сетке турнира и будет показан согласно расписанию.

Официальный партнер лиги NOMAD FC спортивное агентство UNDERDOG, напоминает, что главным событием турнира станет бой ¼ Гран-при за главный приз 5 миллионов тенге.

На пресс-конференции Лиги NOMAD FIGHTING CHAMPIONSHIP помимо стандартной сессии вопрос/ответ, был определен лучший панчер при помощи силомера, а также самый меткий в стрельбе из лука.

Расписание трансляций на youtube-канале NOMAD FC:

24.08.22 – Пресс-конференция Еркебулана Токтара

28.08.22 – Бой с участием Еркебулана Токтара

04.09.22 – Бой с участием Армана Ашимова

11.09.22 – Пресс-конференция Васифа Аббасова

18.09.22 – Бой с участием Васифа Аббасова

25.09.22 – Пресс-конференции, посвященная Гран-при турнира

02.10.22 – Бой ¼ Гран-при турнира