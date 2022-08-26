Форвард «Иртыша» Левицкий, которому шайба ударилась в шею: «Если бы попала чуть выше, история закончилась бы совсем печально»

Форвард «Иртыша» Борис Левицкий рассказал о своем состоянии после того, как ему в шею прилетела шайба.

«Я сейчас нахожусь в гостинице под наблюдением врача. Ситуация произошла, на самом деле, страшная. Я был на пятаке, Тесленко бросил шайбу, Атаханов выдвигался под бросок, шайба летела очень высоко, я ее заметил поздно, поэтому не успел увернуться, попала в шею, чуть ниже кадыка. Ощутил жуткую и сильную боль, сбилось дыхание, ноги подкосились и упал на лед. Спасибо медицинской бригаде, которая дежурила на игре, они сработали очень оперативно и сразу дали мне кислородную маску, унесли на носилках. Мне повезло, если бы шайба попала чуть выше, история закончилась бы совсем печально», – сказал он авторам программы «Головой об лед».

Левицкий получил травму в матче с «Бейбарысом».

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