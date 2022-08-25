Хоккеисту «Иртыша» в шею попала шайба, игрок покинул лед на носилках

«Иртыш» обыграл «Бейбарыс» (4:2) в первом матче Кубка Казахстана в Нур-Султане.

Во втором периоде форвард павлодарской команды Борис Левицкий получил травму – ему в шею попала шайба.

В итоге Левицкий покинул площадку на носилках, медикам пришлось использовать кислородную маску.

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