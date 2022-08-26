«Ювентус» VS «Рома»: открыта гонка за скудетто!

27 августа в 22:30 по времени Нур-Султана в рамках Чемпионата Италии в Серии А состоится встреча между «Ювентусом» и «Ромой». Фаворит встречи, по мнению главного спонсора спортивных эмоций, – «Юве», за его победу 1XBET предлагает 2.41 коэффициентов, в то время как коллективу Моуриньо аналитики дают 3.34. Ничья оценивается в 3.32. Отметим, что за текущий сезон ни один из клубов не пропустил ни одного гола. Кто же это сделает первым, узнаем в эту субботу.

В матче второго тура итальянской серии «Ювентус» не сумел отличиться в игре против «Сампдории». Счет составил 0:0. Массимилиано Аллегри пытался всячески оправдаться с помощью своего длинного списка травм, однако зрители заметили, что «Юве» все же не смог показать мощную атаку. После второго тура коллектив Аллегри занимает четвертое место с четырьмя очками.

«Бьянконерри» не очень любят игру со стандартов. К примеру, в той же игре против «Сампдории» они подали 4 угловых, 8 раз проводили свободные и штрафные удары. Что касается первой победной игры со «Сассуоло», было подано 3 угловых и 6 раз получили свободные удары. Компания 1XBET предлагает «Ювентус» фаворитом в «борьбе» за угловые с коэффициентом 1.97, тогда как римлян можно выбрать за 2.23.

Что касается команды Жозе Моуринью, столичные ребята с трудом выиграли «Кремонезе». Рома ударила по воротам соперника 27! раз, из которых 12 пришлись в створ ворот. Благодаря голкиперу «Кремонезе», который сделал 11 сейвов и пропустил один гол, счет не стал разгромным. А в первом туре римляне нанесли 20 ударов по воротам «Салернитаны». Вероятно, что у «Ромы» проблема с реализацией. А кто готов перевернуть статистику? Компания 1XBET предлагает на выбор Тамми Абрахама за 2.87, Пауло Дибалу за 3.1, Николо Заньоло за 4 и Эль-Шаарави за 5.

После двух туров чемпионата «Рома» набрала шесть очков и занимает третье место в таблице, уступая «Интеру» и «Наполи» по дополнительным показателям.

Общая статистика показывает, что «Ювентус» и «Рома» ранее играли 180 раз за всю историю Серии А. Из них 87 встреч за туринцами, а римляне выиграли 41 раз. По количеству голов «Юве» почти вдвое опережает соперников: 279 против 191. Забьют ли команды в предстоящей встречи два и более голов оценивается аналитиками 1XBET как: «да» с коэффициентом 5.05, «нет» – 1.115.

Последняя встреча двух итальянских клубов состоялась в январе этого года и завершилась со счетом 3:4 в пользу туринцев.

К форме какой команды больше подойдет «скудетто» узнаем уже в эти выходные. Выберите своего фаворита и поддержите его вместе с 1XBET! Желаем победы и ярких эмоций!