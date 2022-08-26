Виталий Жуковский: «Принял «Атырау», потому что решил поработать в зарубежном чемпионате»

Возглавивший «Атырау» белорус Виталий Жуковский ответил на вопросы после своего назначения.

– Расскажите ваши первые впечатления о городе и о команде?

– Честно сказать город еще не видели, полностью проникли в рабочий процесс. В будущем, когда увижу город, уже поделюсь свои впечатлениями. О команде сложились только приятные ощущения, обученные ребята, видно, что прежний тренер построил хорошую команду. Конечно, у них не получалось в последних матчах, но это – футбол, такое бывает. Игроки очень хорошего уровня, с некоторыми уже поговорили индивидуально. В рабочем процессе готовимся к следующему матчу.

– Почему выбрали именно «Атырау»?

– Для себя решил, что надо поработать в зарубежном чемпионате. Поступило конкретное предложение. Самое главное, оно было от руководства клуба, без посредников. Видно, что была заинтересованность в моей кандидатуре, и это, конечно же, подкупило. Когда общаешься напрямую с руководством, обозначаются цели и конкретно говорят, что хотят видеть здесь, то ты сразу понимаешь все происходящее. Решение было принято быстро, подумали буквально два дня.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам?

– Конечно мы знаем, что здесь переживают за клуб, требовательные. Но у меня достаточный большой опыт, чтобы найти общий язык с нашими фанатами. Будем работать и постараемся радовать их. Будем биться за эмблему, за честь города, за фанатов и за себя.

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