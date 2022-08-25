Кенжебаев возглавит «Туран». У специалиста нет лицензии Pro

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что штаб «Турана» пополнит Шайзидин Кенжебаев.

Однако он не будет назначен главным тренером команды, поскольку у него нет лицензии Pro.

Поэтому главным останется Сергей Когай, в то время как Кенжебаев будет де-факто руководить тренировочным процессом.

Ранее Кенжебаев работал в тренерском штабе «Ордабасы».

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