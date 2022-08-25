Московский «Спартак» пригласил 15-летнего казахстанца Мусаева на просмотр

Московский «Спартак» пригласил 15-летнего казахстанца Эмина Мусаева пройти просмотр в клубной академии.

В ближайшее время юный вингер отправится в Москву.

Мусаев – участник проекта Super Bol, ранее выступал в системе «Жас Кырана».

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