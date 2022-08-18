«Актобе» усилился ганским футболистом Эрнестом Ньярко

«Актобе» подписал 26-летнего полузащитника из Ганы Эрнест Ньярко. Футболист заявлен за красно-белых на сайте ПФЛК под 21-м номером.

Ньярко выступал за португальские «Оливейра-ду-Хоспитал», «Авеш», «Униан Лейрия», а также за украинские «Рух» и «Львов».

Последним клубом игрока был саудовский «Наджран».

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